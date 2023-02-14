بعد 207 ساعات.. إنقاذ تركي من تحت أنقاض الزلزال

المصدر: البيان

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نجحت الفرق الإغاثية بولاية أدي يامان، جنوب تركيا، في إنقاذ تركي من تحت الأنقاض المهدمة جراء الزلزال بعد مضي 207 ساعات.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ رمضان يوجل (45 عاما)، من أنقاض بنائه المهدم في حي أليتاش.

ونقلت عربات الإسعاف يوجل إلى المستشفى على الفور وفق وكالة الأناضول للأنباء..

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

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