ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 35 ألفاً و418 شخصاً

المصدر: البيان

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال جنوبي البلاد إلى 35 ألفا، و418 شخصاً.

وأعلنت إجلاء نحو 196 ألف شخص متضرر من الزلزال عن الولايات المنكوبة وأن 35 ألفاً و249 رجل إنقاذ تركي وأجنبي يعملون في المناطق المنكوبة وفق وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 9 آلاف و456 فرداً.

ولفتت إلى أن إجمالي العاملين في منطقة الزلزال من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية، بلغ 249 ألفا و89 شخصاً.

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