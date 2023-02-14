الأمم المتحدة تطلق نداء لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا

المصدر: وام

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أطلق أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نداءً إنسانيًا بقيمة 397 مليون دولار لدعم الشعب السوري المتضررين من الزلزال.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات له اليوم أن هذا النداء سيستمر 3 أشهر مشيرا إلى نداء مماثل سيتم الإعلان عنه بشأن متضرري تركيا.

وحث الدول الأعضاء على " تمويل هذا النداء بالكامل دون تأخير والعمل على مساعدة ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين تأثروا بهذه الكارثة” وقال : " هذه لحظة للوحدة وللإنسانية المشتركة والعمل المتضافر".

وأكد أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة قدمت حوالي 50 مليون دولار من خلال صندوقها المركزي لمواجهة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال منوها إلى أن الاحتياجات هائلة، ومنظومة الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني سيساعدون في تأمين الإغاثة لما يقرب من 5 ملايين سوري بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والغذاء والحماية.

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