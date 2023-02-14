إطلاق نار في جامعة ولاية ميشيجان ومقتل شخص على الأقل

المصدر: رويترز

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أفادت السلطات في ولاية ميشيجان الأمريكية ووسائل إعلام محلية هناك بأن إطلاق نار وقع في جامعة ولاية ميشيجان يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل ووقع عدة إصابات وانتشرت الشرطة بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينج بحثا عن مشتبه به.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية تذكر حول حدوث عنف مسلح، لكن شرطة الجامعة قالت على تويتر إنه تم إطلاق النار في موقعين.

وأفادت ديترويت نيوز نقلا عن المتحدثة باسم الجامعة إميلي جيرانت بحدوث وفاة مؤكدة على الأقل في الحرم الجامعي، لكن رويترز لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات على نحو مستقل.

وقالت الجامعة على تويتر "هناك عدة إصابات مبلغ عنها". وقالت في وقت لاحق إنه تم نقل عدد لم تحدده من الضحايا إلى مستشفى قريب.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيجان إنه تم إخلاء وتأمين العديد من مباني الحرم الجامعي بعد حوالي ساعتين من إطلاق النار لأول مرة في الحرم الجامعي.

وحثت السلطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي على "لزوم أماكنهم" بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به.

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