لا كائنات فضائية.. البيت الأبيض يعلق على مسألة الأجسام الطائرة

المصدر: أ ف ب

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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الاثنين أن "ليس هناك أي مؤشر على أنشطة لكائنات فضائية" بعدما أسقط الجيش الأمريكي مجموعة من الأجسام الطائرة في الأيام الأخيرة.

وقالت كارين جان بيار "أعلم بأن هناك أسئلة وقلقا حول هذا الموضوع، ولكن ليس هناك أي مؤشر إلى (وجود) كائنات فضائية أو أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الاخيرة"، مؤكدة أنه كان "من المهم" أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن.

وردا على سؤال عن هذا الموضوع الأحد، قال الجنرال غلين فانهيرك قائد قيادة الدفاع الفضائية لأمريكا الشمالية (نوراد) إنه "لا يستبعد شيئا في هذه المرحلة"، الأمر الذي أثار التباسات كثيرة.

وأسقطت الولايات المتحدة ثلاثة أجسام طائرة لم تحدد هويتها فوق أراضيها وكندا في الأيام الأخيرة. وكانت أسقطت في الرابع من فبراير منطادا صينيا أعلنت أنه يستخدم لأغراض تجسسية.

وتم إسقاط هذه الأجسام الجمعة فوق ألاسكا (شمال غرب)، والسبت فوق يوكون في شمال غرب كندا، والأحد فوق بحيرة هورون شمال الولايات المتحدة.

وخلال المؤتمر الصحافي نفسه الإثنين، لم يدل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي سوى بتفاصيل قليلة عن مصدر هذه الأجسام أو عن إمكان تزودها قدرات لجمع المعلومات.

وقال كيربي "لسنا واثقين بأنها زودت أو لم تزود قدرة استطلاع، ولكن لا يمكننا استبعاد ذلك"، موضحا من جهة أخرى أنه لم يتم جمع حطام الأجسام حتى الآن، أقله من الجانب الأمريكي.

وكرر أن الرئيس جو بايدن أمر بإسقاطها لأنها قد تعرض الملاحة الجوية المدنية للخطر حتى لو لم تشكل "تهديدا عسكريا".

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