ميرسك» تقاضي «إيفرجرين» على خلفية الجنوح في قناة السويس

المصدر: أ ف ب

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قالت أكبر شركة شحن في العالم إنها رفعت دعوى قضائية ضد خط ملاحي منافس في محكمة دنماركية، مطالبة بتعويض عن تأخيرات السفن التي نجمت عن إغلاق قناة السويس من قبل سفينة ضخمة قبل عامين.

انحرفت السفينة التي ترفع علم بنما، إيفر جيفن، والتي تديرها شركة إيفرجرين مارين، في مارس 2021 ، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي العالمي لمدة أسبوع تقريبًا. تم إطلاق السفينة الضخمة في عملية إنقاذ واسعة النطاق.

وقالت شركة الشحن التي يقع مقرها في كوبنهاغن إن المطالبة تتعلق بالخسائر المتكبدة أثناء انسداد القناة. ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل، بما في ذلك وقت تقديم الدعوى.

وأضاف التقرير أن شركة ميرسك تطلب تعويضات بملايين الدولارات لتغطية التكاليف التي تكبدتها من العملاء مع البضائع التي يتم نقلها على السفن المتأخرة، من بين أمور أخرى.

أدت جهود الإنقاذ الضخمة التي قام بها أسطول من زوارق القطر بمساعدة المد والجزر إلى تحرير السفينة بحجم ناطحة السحاب بعد ستة أيام، مما أنهى الأزمة ، والسماح لمئات السفن المنتظرة بالمرور عبر القناة.

وبعد إطلاق سراحه، احتُجز "إيفر جيفن" لأكثر من ثلاثة أشهر في مصر وسط نزاع مالي مع السلطات.

جاء إطلاق سراحها بعد أن توصل مالكها إلى تسوية مع سلطات القناة بشأن التعويض بعد أسابيع من المفاوضات ومواجهة قضائية.

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