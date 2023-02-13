الناتو: كييف تستخدم ذخائر أكثر مما ننتج

المصدر: أ ف ب

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في ظل المعارك المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، ودخولها العام الثاني، ومواصلة الغرب دعمه العسكري لكييف، حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، من أن أوكرانيا تستخدم الذخيرة بشكل أسرع بكثير مما يستطيع حلفاؤها توفيرها، وتضغط على الصناعات الدفاعية الغربية، تمامًا كما تكثف روسيا هجومها العسكري.

قال ستولتنبرغ: "الحرب في أوكرانيا تستهلك كمية هائلة من الذخائر وتستنفد مخزونات الحلفاء. المعدل الحالي لنفقات الذخيرة في أوكرانيا أعلى بعدة مرات من معدل إنتاجنا الحالي. هذا يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط ".

تطلق أوكرانيا ما يصل إلى 6000 إلى 7000 قذيفة مدفعية يوميًا، أي حوالي ثلث الكمية اليومية التي تستخدمها روسيا منذ عام تقريبًا في الحرب.

قال رئيس الوزراء النرويجي السابق إن الرئيس فلاديمير بوتين قد بدأ بالفعل هجوم الربيع العسكري الذي طال انتظاره لروسيا في أوكرانيا، "لذلك يجب أن نواصل تزويد أوكرانيا بما تحتاجه ".

وقال للصحفيين في بروكسل "من الواضح أننا في سباق لوجستيات. يجب أن تصل القدرات الأساسية مثل الذخيرة والوقود وقطع الغيار إلى أوكرانيا قبل أن تتمكن روسيا من اغتنام زمام المبادرة في ساحة المعركة. "

يجتمع أعضاء الناتو وحلفاء أوكرانيا الآخرون في مقر الحلف يوم الثلاثاء تحت إشراف الولايات المتحدة لحشد المزيد من الأسلحة والذخيرة.

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