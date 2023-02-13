واشنطن تردّ على اتهامات بكين بإرسال مناطيد إلى مجالها

المصدر: أ ف ب

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ردَّت واشنطن، اليوم، على الاتهامات التي وجّهتها إليها بكين بإرسال مناطيد إلى مجالها.

ونفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أندريان واتسون، صحة تلك الاتهامات، وذلك في خضمّ التوتر بين البلدين منذ أن أسقطت الولايات المتحدة منطاداً صينياً فوق أراضيها.

وقالت واتسون، في تغريدة، إن «أي ادعاء بأن الحكومة الأمريكية تستخدم مناطيد تجسس فوق جمهورية الصين الشعبية هو خاطئ».

وأضافت أن بكين تحاول الحد من الأضرار، متّهمةً إياها بـ«انتهاك سيادة الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة» من خلال «برنامجها لمناطيد التجسس».

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