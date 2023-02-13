«حرب أوكرانيا».. تقدم روسي وقتال في أطراف باخموت

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية، أمس، أن قواته سيطرت على بلدة كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمال مدينة باخموت، التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها، وقد سيطرت بالفعل على أجزاء من شمالها.

وقال بريغوجين: «أمس سيطرت الوحدات الهجومية في فاغنر على بلدة كراسنا هورا». وأقر بأن القوات الأوكرانية تدافع بشراسة. وقال إن الأمر قد يستغرق من موسكو عامين للسيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالكامل.

وتحاول القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة تطويق باخموت، ونجحت في قطع العديد من الطرق المؤدية إلى المدينة الحيوية لتزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، السبت، إن القوات الأوكرانية تقيم دفاعات على طول خط المواجهة في دونيتسك، بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة، وذلك مع احتدام أعنف المعارك للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا. وأضاف زالوجني أن روسيا تنفذ حوالي 50 هجوماً يومياً في دونيتسك، وهي منطقة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال زالوجني على «تليغرام» بعد اتصال مع الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: «القتال العنيف مستمر في منطقة فوليدار ومارينكا». وتابع: «نقيم دفاعات قوية. تمكنا في بعض مناطق الجبهة من استعادة المواقع التي فقدناها سابقاً وكسبنا موطئ قدم».

وأضاف أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على باخموت، وتحاول الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية حول المدينة.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه جدانوف إنه على الرغم من الضغط الروسي في مارينكا إلا أن القوات الأوكرانية تمكنت من بسط سيطرتها على الأرض. ومارينكا بلدة صغيرة مدمرة وشبه خالية كانت تمثل إحدى الجبهات منذ بدء الحرب قبل عام.

وأضاف جدانوف في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أن «القتال مستمر في وسط المدينة، ولكن لم تحدث تغييرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية».

عودة الكهرباء

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو استعادة إنتاج الكهرباء في أوكرانيا بعد الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة. وقال غالوشينكو إن إنتاج الطاقة الأوكراني يطابق الاستهلاك. وأعادت أعمال الإصلاح محطات الطاقة النووية إلى شبكة الكهرباء، رغم أن غالوشينكو أشار إلى استمرار انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بسبب الأضرار التي لحقت بشبكات التوزيع. وقال: «هناك مشاكل في توفير الكهرباء لجميع العملاء».

وأضاف أنه تم إعادة توصيل جميع وحدات المفاعلات التسعة من محطات الطاقة النووية التي تسيطر عليها أوكرانيا بشبكة الكهرباء. وتقع أكبر محطة نووية في البلاد في منطقة زابوريجيا، التي تسيطر عليها روسيا، وليست من بين المحطات التي تزود الشبكة.

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