البحث مستمر عن ضحايا تحت الأنقاض

المصدر: دبي - أمجد عرار

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مع دخول جهود الإنقاذ يومها السادس منذ حدوث زلزال تركيا ـ سوريا، فإن الوقت ينفد أمام الأطقم للوصول إلى الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض. لكن مع ذلك فإن طواقم الطوارئ ما زالت تعثر على ناجين. لكن التقارير عن الحالات في سوريا شحيحة، كما المساعدات الدولية. في ولاية غازي عنتاب حنوبي تركيا، نجح فريق إنقاذ في انتشال طفل بعمر 8 أعوام حياً من تحت الأنقاض بعد مضي 155 ساعة على الزلزال، وتم إنفاذ ستة أشخاص آخرين في المبنى ذاته.

المبنى ذاته. أب وابنته، ورضيع، وطفلة في العاشرة من عمرها كانوا بين مجموعة من الناجين الذين انتشلهم منقذون من تحت أنقاض مبان منهارة في إقليم هاتاي بجنوب تركيا، كما تقول «رويترز». وأظهر مقطع فيديو رجال الإنقاذ وهم يسحبون طفلة في العاشرة عبر ثقب في أرضية مبنى متضرر. وقالت بلدية إسطنبول إن الطفلة التي تُدعى كودي قضت 147 ساعة تحت الأنقاض. وفي هاتاي أيضاً، انتشل منقذون رضيعاً من تحت أنقاض. وأظهر مقطع فيديو الطفل مستلقياً في صمت وعلى جسده آثار كدمات ويغطيه الغبار. ووسط هاتاي، انتُشل أب وابنته التي تُدعى أميرة وتبلغ من العمر خمس سنوات من تحت الأنقاض.

كهرمان مرعش

في مدينة كهرمان مرعش إلى الشمال من هاتاي، رتل محمد حبيب (27 عاماً) آيات من القرآن على مسامع رجال الإنقاذ خلال عملية استغرقت عشر ساعات لانتشاله. وأظهره مقطع فيديو وهو يلوح بقبضته ويصرخ قائلاً «الله أكبر» وسط هتافات رجال الإنقاذ عند رفعه أخيراً بواسطة آلات.

في بلدة كيري خان أنقذ فريق من عمال الإنقاذ الألمان والأتراك امرأة تبلغ من العمر 88 عاماً من تحت الأنقاض. وذكرت المتحدثة باسم وكالة الإغاثة التقنية الألمانية، كاتارينا جاريشت، أن المرأة كانت ضعيفة ولكنها كانت تستجيب وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسور في العظام. في ساعة مبكرة أمس، تم إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في مقاطعة هاتاي بجنوب شرق تركيا. وتمكن أعضاء فريق الإنقاذ من إنقاذ الرضيع على قيد الحياة، عندما سمعوا صوت بكائه، تحت أنقاض مبنى منهار، بعد 140 ساعة من وقوع الزلزال.

وذكرت المحطة أنه تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عاماً في نفس المقاطعة بعد أن علق تحت الأنقاض لمدة 149 ساعة. كما أن امرأة حاملاً وشقيقها انتشلا من أنقاض مبنى منهار بعد 140 ساعة.

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