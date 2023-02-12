الولايات المتحدة تعيد فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن

المصدر: أ ف ب

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أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكية الأحد إعادة فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن في شمال الولايات المتحدة بعد إغلاقه لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي".

وقالت في بيان "أغلقت هيئة الطيران المدني الفدرالية لفترة وجيزة جزءًا من المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن لدعم عمليات وزارة الدفاع. وأعيد فتح المجال الجوي".

تواصلت وكالة فرانس برس مع وزارة الدفاع (البنتاغون) التي لم ترد على التساؤلات على الفور.

يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع.

وأغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأمريكية السبت موقتا، لكن الطائرة المقاتلة التي أُرسلت للتحقيق لم تحدد وجود "جسم" طائر، وفق ما أفاد الجيش.

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