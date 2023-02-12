توقيف 48 شخصا في تركيا لقيامهم بأعمال نهب في المحافظات المنكوبة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقف ما لا يقل عن 48 شخصا للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب في ثماني محافظات تضررت جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الإثنين، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية السبت.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيق في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وخلّف أكثر من 25 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

وأوقف 42 من هؤلاء في محافظة هاتاي جنوب البلاد، وفي حوزتهم مبالغ مالية كبيرة وهواتف نقالة وحواسيب وأسلحة، إضافة إلى حلي وبطاقات مصرفية.

وأوقف ستة آخرون في غازي عنتاب (جنوب) بتهمة الاحتيال عبر استخدام الهاتف.

وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية السبت، يمكن للمدعين توقيف الأفراد المتهمين بالنهب لسبعة أيام بدلا من أربعة، في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان الاربعاء في مواجهة الكارثة.

وصرح أردوغان خلال زيارته محافظة دياربكر التي ضربها الزلزال "لقد أعلنا حال الطوارئ".

وأضاف "هذا يعني أنه اعتبارا من الآن، على الضالعين في أعمال نهب أو خطف أن يعلموا أن يد الدولة الحازمة ستصل إليهم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز