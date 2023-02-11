الزلزال يفتح ملف فساد المقاولين في تركيا

المصدر: أ ف ب

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أدت الأحداث المؤسفة من جراء الزلزال المدمر في تركيا إلى فتح ملف فساد المقاولين.

وأُوقف نحو 12 مقاولاً في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرقي البلاد، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم.

وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب، و11 في محافظة شانلي أورفا، وفقاً لوكالة أنباء دوغان التركية.

وأثار انهيار المباني، الذي يكشف أنها شُيدت بطريقة رديئة، الأمر الذي لم يترك فرصة لسكانها للنجاة، غضباً في البلاد، حيث قُتل أكثر من 25 ألف شخص.

ويُتوقع توقيف مزيد من الأشخاص، بعد إعلان المدعي العام في دياربكر إحدى المحافظات العشر المتضرر بالزلزال، اليوم، إصدار 29 مذكرة توقيف وفقاً لوكالة انباء الأناضول الرسمية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن أحد الموقوفين مقاول شيَّد مباني في غازي عنتاب، واعتُقل في إسطنبول.

وباشر مدعون تحقيقات في المحافظات المنكوبة، مثل كهرمان مرعش، حيث كان مركز الزلزال في منطقة بازارجيك.

وأمرت وزارة العدل التركية المدعين العامين في المحافظات العشر بفتح مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال.

واعتقلت الشرطة، أمس، مقاولاً في مطار إسطنبول، بعد انهيار مبنى فخم على قاطنيه في محافظة هاتاي.

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