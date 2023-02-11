إدارة الكوارث التركية: تأثير الزلزال يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية

المصدر: وام

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن تأثير الزلزالين، اللذين ضربا البلاد في 6 فبراير الجاري، يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية، لافتةً إلى أن المنطقة المنكوبة اهتزت بشكل عنيف لمدة دقيقتين تقريباً.

وقال أورهان تتار، مدير قسم الحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في تصريحات صحفية، اليوم: «إن تركيا تواجه كارثة تتجاوز بكثير ما كنا نتخيله​​​، ونعمل على تحليل تأثير زلزالين وقعا في 6 فبراير الجاري، الزلزال الأول استمر 65 ثانية، وكان له تأثير مدمر، وكان للزلزال الثاني تأثير مدمر لمدة 45 ثانية، والمنطقة اهتزت بعنف، والطاقة المنبعثة من الزلزالين تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية».

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