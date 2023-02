شاهد..لحظة انشقاق الأرض وتحركها قرب مركز الزلازل بتركيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية بالقرب من مركز الزلازل في مدينة نورداغي بتركيا انشقاق الأرض لمئات الأمتار مع نزوح أفقي يصل إلى 4 أمتار.

والصور الجديدة التي نشرتها شركة "ماكسار"، وثقت قوة الزلزال المدمر الذي اجتاح مناطق واسعة في تركيا وسوريا، حيث يقطع شق كبير الأرض، مخترقاً مزارع ومناطق سكنية.

ونشرت "ماكسار" على حسابها في تويتر، صوراً تظهر صدعاً كبيراً في الأرض، لتبدو وكأنها تحركت من مكانها بفعل الزلزال وفق سكاي نيوز.

Near the epicenter of the #earthquakes, in the city of #Nurdagi, #Turkey, a significant fault line rupture can be seen cutting across a highway, farms and residential areas.

1.) Before: September 6, 2019

2.) After: February 7, 2023

3.) After with visual graphic pic.twitter.com/6uHuf2bcWr