شاهد..لحظة انشقاق الأرض وتحركها قرب مركز الزلازل بتركيا

المصدر: البيان

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أظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية بالقرب من مركز الزلازل في مدينة نورداغي بتركيا انشقاق الأرض لمئات الأمتار مع نزوح أفقي يصل إلى 4 أمتار.

والصور الجديدة التي نشرتها شركة "ماكسار"، وثقت قوة الزلزال المدمر الذي اجتاح مناطق واسعة في تركيا وسوريا، حيث يقطع شق كبير الأرض، مخترقاً مزارع ومناطق سكنية.

ونشرت "ماكسار" على حسابها في تويتر، صوراً تظهر صدعاً كبيراً في الأرض، لتبدو وكأنها تحركت من مكانها بفعل الزلزال وفق سكاي نيوز.

Near the epicenter of the #earthquakes, in the city of #Nurdagi, #Turkey, a significant fault line rupture can be seen cutting across a highway, farms and residential areas.

1.) Before: September 6, 2019

2.) After: February 7, 2023

3.) After with visual graphic pic.twitter.com/6uHuf2bcWr — Maxar Technologies (@Maxar) February 10, 2023

والتُقطت الصور بالقرب من مركز الزلازل في مدينة نورداغي بتركيا، حيث يمكن رؤية صدع يمتد لمئات الأمتار، يقطع طريقا سريعا ومزارع ومناطق سكنية.

وقارنت "ماكسار" الصور الجديدة بأخرى تعود لسبتمبر 2019، لتظهر حجم الدمار الذي حل بالمنطقة.

Newly available Maxar satellite imagery shows several hundred meters long surface rupture with horizontal displacements up to 4m near Nurdağı, Gaziantep province, Turkey. pic.twitter.com/3JVZTTHrk1 — Nahel Belgherze (@WxNB_) February 9, 2023

وقال الخبير في صور الرادارات والأقمار الاصطناعية وعلم الزلازل، ناهل بيلغيرزي عبر حسابه على تويتر، إن الصور الجديدة "تُظهر تمزقا سطحيا بطول عدة مئات من الأمتار، مع نزوح أفقي يصل إلى 4 أمتار"، بالقرب من نورداغي في غازي عنتاب بتركيا.

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