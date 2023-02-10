تشيلي تفرض حظر تجوّل ليلياً بسبب الحرائق

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرضت تشيلي حظر تجول ليلياً في المناطق الأكثر تضرراً من حرائق الغابات التي تجتاح وسط البلاد منذ أسبوع، في إجراء يهدف إلى منع عمليات السرقة والنهب، حسبما أعلن قائد عسكري أمس.

ويدخل حظر التجول حيز التنفيذ اليوم اعتباراً من منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً في 28 مدينة على الأقل من المناطق الثلاث التي سبق أن أُعلِنَت فيها حال الكارثة: بيوبيو ونيوبلي وأراوكانيا.

ويشمل الإجراء ثماني بلديات في منطقة بيوبيو، ولا سيما بلدية سانتا خوانا التي تُعتبر بؤرة الحرائق، حسبما قال خورخي كيتل، المسؤول عن الدفاع في المنطقة.

أما في منطقة نيوبلي، فهناك أيضا ثماني بلديات مشمولة بالقرار.

وفي منطقة أراوكانيا، سيُفرض حظر التجول في 12 بلدية، وفقاً للجنرال روبين كاستيو، القائد العسكري للمنطقة.

كان الرئيس التشيلي غبريال بوريك أعلن، أول من أمس، أنه سيتم فرض حظر تجول في المناطق الثلاث.

وانتشرت حرائق الغابات في تشيلي منذ الأول من فبراير، وعززتها رياح معتدلة إلى قوية، ودرجات حرارة تفوق 40 درجة مئوية، فضلاً عن الجفاف المزمن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز