كوريا الشمالية تستعرض صواريخها في عرض عسكري

المصدر: أ ف ب

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أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أول من أمس، على عرض عسكري كبير كُشف خلاله عدد قياسي من الصواريخ البالستية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أمس، أن العرض كان يهدف إلى إظهار القدرة الهائلة للبلاد على الصعيد النووي.

وجرى العرض مساء أول من أمس وسط العاصمة بيونغ يانغ، في ساحة كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، وجد كيم جونغ أون.

ونُظم العرض بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي، وحضره كيم مع زوجته ري سول جو وابنته جو آي، حسب صور بثتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وظهر في صور أخرى كيم متفقّداً الضباط ومحيياً الجنود فيما كانت قوات وصواريخ تمرُّ في الخلفية.

وذكر موقع «إن كي نيوز» المتخصص في سيول أن العرض شمل عشر نسخ من أكبر صاروخ بالستي عابر للقارات في كوريا الشمالية «هواسونغ-17» وآليات مصممة، على ما يبدو، لحمل صواريخ بالستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.

وتطوير هذا النوع من الصواريخ البالستية العابرة للقارات هو أحد الأهداف الرئيسة لبيونغ يانغ، لأنه يصعّب رصد صواريخها النووية وتدميرها.

وأثار ظهور الصواريخ البالستية العابرة للقارات هتافات حماسية من الجمهور، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، مضيفة أن وحدة العمليات النووية التكتيكية المكونة من جنود وصواريخ أخرى شاركت أيضاً في العرض.

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