«سأكون كابوسكم».. بايدن يتوعد الجمهوريين

المصدر: أ ف ب

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توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين بأنه سيكون كابوساً لهم في حال مسُّوا الامتيازات الاجتماعية.

وقال بايدن، خلال جولة له في فلوريدا أمس، إن «حلم الكثير من الجمهوريين هو إلغاء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (ميديكير)»، وهما على التوالي برنامج مساعدة في مرحلة الشيخوخة وتأمين صحي لكبار السن.

وأضاف الرئيس الديمقراطي البالغ ثمانين عاماً: «إذا كان ذلك حلمكم، فأنا سأكون كابوسكم»، واعداً بعرقلة أي محاولة تشريعية في هذا الاتجاه.

ويبدو أن بايدن بدأ بالفعل حملة من أجل انتخابات 2024 الرئاسية حتى لو أنه لم يعلن ترشيحه رسمياً، وهو يسعى إلى مواصلة النقاش الذي بدأه الثلاثاء في الكونغرس خلال خطابه عن حالة الاتحاد.

وكان بايدن قد انتقد في خطابه المحافظين لرغبتهم في التضحية بهذين البرنامجين الاجتماعيين بذريعة الحفاظ على انضباط الميزانية.

واستدعى ذلك نفيا شديداً من الجمهوريين، ونعتت المعارضة الرئيس بأنه «كاذب».

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، أول من أمس، أن لديه نيّة للترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.

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