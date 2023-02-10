مدير منظمة الصحة العالمية يتجه إلى سوريا

المصدر: أ ف ب

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أعلن تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اعتزامه التوجه إلى سوريا.

وأوضح غيبرييسوس، أمس، عبر حسابه على «تويتر»، أنه في طريقه إلى سوريا التي تعرضت الاثنين، على غرار تركيا المجاورة، لزلزال عنيف تجاوزت حصيلته حتى الآن عشرين ألف قتيل.

وأكد، في تغريدته، أن المنظمة تدعم الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استناداً إلى عملها في البلاد منذ وقت طويل.

وأعلنت الأمم المتحدة أن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة مارتن غريفيث سيتوجه أيضاً إلى تركيا وسوريا نهاية الأسبوع.

وسيزور غريفيث غازي عنتاب جنوبي تركيا، وحلب شمال غربي سوريا.

كان مدير منظمة الصحة العالمية قد قال، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إنه «في ظل الظروف المناخية والهزات الارتدادية المستمرة، نخوض سباقاً مع الوقت لإنقاذ الأرواح».

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