واشنطن تقدّم مساعدات بـ85 مليون دولار لتركيا وسوريا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية (يو إس إيد)، أمس، أن الولايات المتحدة ستقدّم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وروسيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الاثنين.

وقالت الوكالة، في بيان، إن التمويل سيتم تسديده لشركاء على الأرض، بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص.

وأضافت أن التمويل سيدعم أيضاً تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الاوبئة.

يأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق أمس، اتصالاً بوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لمناقشة حاجات تركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحافيين: «نحن فخورون بالانضمام إلى الجهود العالمية لمساعدة تركيا مثلما سبق أن ساهمت تركيا في كثير من الأحيان عبر خبرائها في عمليات الإنقاذ الإنساني لدول عدة أخرى».

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