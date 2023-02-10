اعتداء على مشرّعة أمريكية بمقر إقامتها في واشنطن

المصدر: أ ب

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تعرَّضت المشرعة الديمقراطية الأمريكية أنجي كريغ، ممثلة ولاية مينيسوتا، لاعتداء بمقر إقامتها في واشنطن.

وقال مدير مكتب المشرعة، نيك كو، إنه لا يوجد دليل على أن الدافع وراء الاعتداء سياسي.

وأضاف أنها تعرضت للاعتداء في مصعد المبنى السكني صباح أمس، موضحاً أنها دافعت عن نفسها وأصيبت بكدمات فقط.

واتصلت النائبة الديمقراطية برقم الطوارئ 911، وهرب المعتدي.

يُذكر أن زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي كان قد تعرَّض لاعتداءً في منزلهما بسان فرانسيسكو خلال شهر أكتوبر الماضي، وأكدت الشرطة آنذاك أن دافع المعتدي كان سياسياً، وأن هدفه المقصود كان بيلوسي.

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