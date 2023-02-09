ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 17500 قتيل

المصدر: وكالات

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين إلى أكثر من 17500 قتيل، حسب آخر أرقام نشرتها سلطات البلدين اليوم الخميس.

وقتل حوالي 14351 شخصاً في تركيا بحسب نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، و3162 في سوريا بحسب حصيلة رسمية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 17513 قتيلا.

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا الاثنين، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى.

ودُمرت آلاف المنازل على جانبي الحدود جراء الزلزال وما تلاه من مئات الهزات الارتدادية.

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