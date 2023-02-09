البنتاغون يكشف معلومات جديدة عن البالون الصيني

المصدر: أ ب

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) معلومات جديدة بشأن البالون الصيني الذي أسقطته قبالة ساحل كارولينا الجنوبية.

وأوضحت، أمس، أن البالون الصيني كان جزءاً من برنامج مراقبة كبير تقوم به الصين منذ عدة سنوات.

وقال البريغادير جنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إنه عندما مرت بالونات مماثلة فوق الأراضي الأمريكية في أربع مناسبات خلال إدارتي ترامب وبايدن، لم تحدّد الولايات المتحدة على الفور أنها بالونات مراقبة صينية.

وأضاف أن التحليل الاستخباراتي اللاحق سمح للولايات المتحدة بتأكيد أنها جزء من جهود التجسس الصينية.

ورفض تقديم أي تفاصيل جديدة عن تلك البالونات السابقة، لكنه أشار إلى أن البالونات حلَّقت فوق المواقع التي قد تهم الصينيين.

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