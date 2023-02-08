9400 قتيل حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

المصدر: ​أ ب

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واصلت فرق الإنقاذ - رغم الانهاك طوال الليل- في تركيا وسوريا، العمل لانتشال المزيد من الجثث من بين أنقاض آلاف المباني التي دمرها زلزال كارثي.

وارتفع عدد الضحايا اليوم الأربعاء إلى أكثر من 9400 قتيل، ما يجعل الزلزال الاشد فتكا منذ أكثر من عقد.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية أن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 6957، ليرتفع العدد الإجمالي في تركيا وسوريا إلى 9487 قتيلا، وذلك منذ زلزال يوم الاثنين والهزات الارتدادية التابعة.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى 1250 قتيلا، و2054 مصابا، بحسب وزارة الصحة.

كما لقي ما لا يقل عن 1280 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 2600 آخرين في شمال غرب سوريا.

وتجاوز هذا العدد عدد ضحايا زلزال نيبال الذي وقع عام 2015 بقوة 7.8 درجات وأدى إلى مقتل 8800 شخص.

وسط دعوات للحكومة لإرسال مزيد من المساعدات إلى المناطق المنكوبة، يتوقع أن يتوجه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بلدة بازارجيك، مركز الزلزال، وإلى محافظة هاتاي الأكثر تضررا اليوم الأربعاء.

يتواجد في تركيا الآن حوالي 60 ألف عامل إغاثة في المنطقة التي ضربها الزلزال.

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