بايدن في خطاب حالة الاتحاد: نحن البلد الوحيد الذي يخرج من كل أزمة أقوى مما كان عليه

المصدر: وكالات

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يخرج من كل أزمة أقوى مما كان عليه.

وقال بايدن في خطاب "حالة الاتحاد" : "قصة أمريكا هي قصة تقدم وقدرة على الصمود والمضي قدما دائما وعدم الاستسلام أبدا. قصة فريدة من نوعها بين جميع الأمم. نحن البلد الوحيد الذي يخرج من كل أزمة أقوى مما كان عليه عندما دخل فيها. وهذا ما نفعله مرة أخرى".

وأضاف: "بينما أقف هنا الليلة، فقد حققنا رقما قياسيا بلغ 12 مليون وظيفة جديدة. والمزيد من الوظائف التي تم توفيرها في عامين أكثر مما وفره أي رئيس في أربع سنوات".

ودعا الرئيس جو بايدن، أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين إلى العمل معا، وذكر بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها إدارته خلال عامين، كما أشاد بقوة وصلابة الديمقراطية الأميركية.

وبدأ الرئيس خطابه بممازحة رئيس البرلمان، الجمهوري كيفن مكارثي، قائلا "أهنئك كيفن مكارثي على فوزك برئاسة مجلس النواب، ومع أنني لا أريد تشويه سمعتك، إلا أنني أتطلع للتعاون معك".

وأشاد بايدن برئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي قائلا إنها كانت "أفضل رئيس في تاريخ المجلس".

وذكر بايدن بحالة الاقتصاد حينما تولى الرئاسة قبل عامين، مؤكدا "الاقتصاد كان مترنحا، لكننا استحدثنا في عامين 12 مليون وظيفة وهو ما لم يحققه أي رئيس خلال أربع سنوات".

وتابع "نحن الأمة الوحيدة التي تخرج من الأزمات أقوى في وضع أقوى مما كانت عليه في السابق".

وقال "أعدنا الوظائف والكرامة بعد أربع سنوات من الفوضى الاقتصادية".

وقال بايدن إن "كوفيد لا يتحكم بحياتنا كما في السابق حينما عطل المصانع وسرق الكثير من تجربة الدراسة في المدارس".

وأضاف "كما أن ديمقراطيتنا كانت مهددة قبل عامين والآن أثبتنا أن جذور ديمقراطيتنا لم تنحنِ ولم تكسر".

وأشاد الرئيس بالنجاحات التي حققها تعاون الديمقراطيين والجمهوريين، ودعا الجمهوريين إلى العمل والتعاون مضيفا قوله: "عملنا سويا في الكونغرس الماضي ولا يوجد سبب يمنعنا من من ذلك في هذا الكونغرس".

وتابع "النزاع من أجل النزاع والسلطة من أجل السلطة لن يحقق أية نتائج"، داعيا إلى استعادة روح الأمة وبناء "العمود الفقري للأمة، وهي الطبقة الوسطى".

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