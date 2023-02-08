البحرية الأمريكية تنشر الصور الأولى لانتشال المنطاد الصيني

المصدر: وكالات

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نشرت البحرية الامريكية "الثلاثاء" صوراً لبحارة وهم يسحبون أجزاء من المنطاد الصيني الذي أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية قبالة سواحل كارولينا الجنوبية "السبت" الماضي.

وتنفذ البحرية الأمريكية عملية مكثفة لجمع كل قطع المنطاد باستخدام طائرات مسيرة وسفن حربية وقوارب لجمع كل قطع المنطاد الصيني الضخم.

وقال قائد القيادة الشمالية الأمريكية، الجنرال غلين فانهيرك "الإثنين" إن الفرق تتخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من احتمال أن يكون أي جزء من المنطاد يحتوي على متفجرات.

كان المنطاد يبلغ طوله 60 متراً وكان يحمل مجموعة أدوات استشعار طويلة تحته، والتي قدر فانهيرك أنها كانت بحجم طائرة إقليمية صغيرة.

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