أوكرانيا تسحب ملايين الكتب الروسية من مكتباتها

المصدر: (كييف - رويترز)

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قالت نائبة في البرلمان الأوكراني إن بلادها سحبت من مكتباتها في نوفمبر نحو 19 مليون نسخة من الكتب التي إما تعود إلى العهد السوفييتي أو باللغة الروسية.

وقالت يفهينيا كرافتشوك نائبة رئيس لجنة السياسة الإنسانية والإعلامية في البرلمان الأوكراني إن هناك 11 مليون كتاب باللغة الروسية من بين 19 مليون كتاب جرى سحبها. وقالت النائبة، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني أول من أمس: «بعض الكتب المكتوبة باللغة الأوكرانية وتعود للحقبة السوفييتية شُطبت أيضاً».

وتابعت قائلة: إن هناك أيضاً توصيات بشطب وإزالة الكتب التي دعم مؤلفوها الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت كرافتشوك: «بشكل عام فإن نسبة الكتب المكتوبة بالروسية إلى تلك المكتوبة بالأوكرانية في مكتباتنا مؤسفة للغاية». وأضافت: «لذلك نحن الآن نتحدث عن حقيقة أنه من الضروري ضخ الأموال وشراء الكتب باللغة الأوكرانية في أسرع وقت».

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