كييف تتحسب لـ «الهجوم الكبير».. ومعارك باخموت تحتدم

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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حذرت موسكو الغرب من أن زيادة مساعداته العسكرية لأوكرانيا قد تؤدي إلى «تصعيد لا يمكن توقعه» في النزاع، مؤكدة أن هجومها في شرق أوكرانيا يتقدم «بنجاح»، في وقت تتوقع كييف هجوماً روسياً واسعاً، وتطالب الغرب بمضاعفة مساعداته العسكرية وتسريعها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، إن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف الناتو فعلياً إلى الصراع، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى «لا يمكن التنبؤ به» من التصعيد. وقال شويغو إن «المعارك راهناً تتقدم بنجاح في منطقتي باخموت وفوغليدار».

وأعلن أن الجانب الأوكراني فقد أكثر من 6500 جندي و26 طائرة و7 مروحيات و208 طائرات مسيرة و341 دبابة ومركبات مدرعة خلال يناير. وقال إن «مجموعات من القوات الروسية تواصل طحن جميع الأسلحة والمعدات التي زودت بها كييف - سواء على طرق إيصالها أم في مواقع القتال».

وسيوفر الاستيلاء على باخموت بوابة للقوات الروسية لمواصلة تقدمها في دونيتسك. ووصف الجانبان المعارك الأخيرة حول باخموت بأنها من أكثر المعارك دموية وتكلفة في العام الماضي.

مجموعة «فاغنر»

وتقول مجموعة فاغنر الروسية المسلحة إنها قادت الهجوم في كل من سوليدار وباخموت. وكان رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين قد قال هذا الأسبوع إنه كان على متن مقاتلة قصفت باخموت.

ولدى سؤاله عما إذا كانت القوات الأوكرانية تستعد للانسحاب من باخموت، قال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو لوسائل إعلام محلية الثلاثاء إن «لا استبعاد لأي سيناريو». وتابع «يتم اتخاذ الإجراءات القصوى كافة لمنع حدوث ذلك»، مضيفاً «في الوقت الحالي، باخموت صامدة».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، قتل نحو 300 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير مستودعات أسلحة وإسقاط 9 طائرات مسيرة. كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت 7 صواريخ من نوع «هيمارس» و«أوراغان».

تعزيزات

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك إن روسيا ترسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا قبل هجوم جديد قد يبدأ الأسبوع المقبل. وقال غايداي للتلفزيون الأوكراني «نشهد نشر المزيد والمزيد من الاحتياطيات (الروسية) في اتجاهنا، ونشهد إدخال المزيد من العتاد».

وأضاف «إنهم يجلبون ذخيرة تستخدم بشكل مختلف عن ذي قبل - لم يعد هناك قصف على مدار الساعة. بدأوا يوفرون (جهدهم).. استعداداً لهجوم واسع النطاق. سيستغرق الأمر على الأرجح عشرة أيام لحشد الاحتياطيات. بعد 15 فبراير نتوقع (هذا الهجوم) في أي وقت».

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تغيير العسكريين على الحدود وخط المواجهة سيعزز الجهود العسكرية لأوكرانيا وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل وزير دفاعه، في الوقت الذي تتقدم روسيا في الشرق لأول مرة منذ ستة أشهر. وفي خطابه الليلة الماضية، قال زيلينسكي إنه يريد الجمع بين الخبرة العسكرية والإدارية في الحكومات المحلية والحكومة المركزية.

وأضاف إن القوات الأوكرانية في باخموت تواصل مقاومة الهجمات الروسية المستمرة. وأضاف إن اجتماعاً للقيادة العليا الأوكرانية ناقش في وقت سابق محاولات الروس لتطويق المدينة واختراق الدفاعات الأوكرانية.

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