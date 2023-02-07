وزير الدفاع الألماني في زيارة غير معلنة لكييف

المصدر: (أ ف ب)

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وصل بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني إلى كييف اليوم في زيارة غير معلنة الذي أعلنت بلاده عن إرسال دبابات ليوبارد 2 الثقيلة قريبًا لأوكرانيا.

وتأتي هذة الزيارة وهي الأولى لبيستوريوس بعد توليه منصب وزير الدفاع في وقت تحث فيه أوكرانيا الدول الغربية على تسريع إرسال الدبابات الثقيلة التي وعدت بها.

وأكد أوكرانيا أنها ستتلقى ما بين 120 و 140 دبابة ثقيلة لا سيما دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأمريكية.

وعبرت كييف عن قلقها لعدم وجود جدول زمني لعملية التسليم.

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