أردوغان يعلن حالة طوارئ في 10 محافظات تركية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 محافظات في جنوب شرق البلاد ضربها زلزال هائل أودى بحياة الآلاف.

وتواجه عمليات الإغاثة في المنطقة المعزولة قرب سوريا عراقيل بسبب عاصفة قوية أدت إلى جعل بعض الطرق غير سالكة وأبطأت عملية توصيل المواد الغذائية والمساعدات.

وقال اردوغان في تصريحات متلفزة "قرّرنا إعلان حالة طوارئ لضمان تنفيذ عمليات الإغاثة بسرعة".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة لإغراق المناطق المتضررة بعمال الإغاثة والمساعدات المالية.

وتابع "سننتهي سريعا من العمليتين الرئاسية والبرلمانية المتعلقتين بهذا القرار الذي سيغطي 10 محافظات تضرّرت بالزلزال، على أن يطبق لمدة ثلاثة أشهر".

وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته سترسل أكثر من 50 ألف عامل إغاثة إلى المنطقة وتخصص 100 مليار ليرة تركية (5,3 مليارات دولار) كمساعدة مالية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز