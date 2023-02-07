كامالا هاريس ستحضر مؤتمر ميونيخ للأمن

المصدر: أ ف ب

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تقوم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بزيارة إلى ألمانيا بين 16 و18 فبراير لحضور مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، على ما أعلنت الاثنين المتحدثة باسمها.

وستنتهز هذه المناسبة التي تجمع زعماء من جميع أنحاء العالم، وتجري بعد مرور عام تقريبًا على بدء "الهجوم الروسي غير المبرر ... للتأكيد على الوحدة والتصميم بين ضفتي المحيط الأطلسي"، بحسب بيان صادر عن المتحدثة كيرستن آلن.

تهدف رحلة كامالا هاريس أيضًا إلى تسليط الضوء على "الزعامة العالمية للولايات المتحدة" و "التزامها الدائم دعم أوكرانيا".

واوضحت المتحدثة أن نائبة الرئيس ستلقي كلمة وستلتقي مع القادة، في سعيها إلى "مواصلة الانخراط الدبلوماسي" الأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا و"قضايا إقليمية وعالمية أخرى".

تُعقد الدورة التاسعة والخمسون لمؤتمر ميونيخ للأمن في الفترة من 17 إلى 19 فبراير.

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