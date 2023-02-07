مسؤول أممي: نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الصراع منذ نحو عام.

أضاف جريفيث في مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين أن نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة، في حين نزح 3ر5 مليون شخص داخليا.

وأوضح أن 6ر17 مليون شخص أو نحو 40% من تعداد سكان أوكرانيا في حاجة لمساعدات إنسانية.

وأشار إلى أنه يعتزم طرح خطة هذا العام الخاصة بالاستجابة الانسانية من أجل أوكرانيا، التي تتطلب نحو 9ر3 مليار دولار، في جنيف في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال "هذا العنف لا يظهر دلالات على التهدئة".

وتشير التقديرات الأممية الرسمية إلى أن أكثر من 7000 مدني قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وقال جريفيث" بالتأكيد الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك".

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