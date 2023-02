قبل حدوثه بـ 3 أيام.. عالم تنبأ بزلزال تركيا وسوريا

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مفارقة غريبة تنبأ عالم زلازل هولندي بحدوث هزة أرضية قوية في تركيا، مؤكدًا أن الهزة ستصيب تركيا وسوريا والأردن ولبنان.

وعبر صفحته لى تويتر، "غرّد" فرانك هوغربيتس، في 3 فبراير، محذرًا من وقوع هزة قوية في تلك المنطقة.

وعادت تغريدته إلى الضوء، اليوم الاثنين 6 فبراير، بعد حدوث زلزال ضرب تركيا وتأثرت به سوريا، لتنال العديد من التعليقات التي تساءلت حول تمكنه من التنبؤ بوقوعه قبل حدوثه.

وضرب زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.8 درجات و 7.5 درجات مناطق واسعة من تركيا وسوريا المجاورة يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3600 شخص وإصابة آلاف آخرين حيث أطاح بآلاف المباني وحاصر السكان تحت أكوام من الأنقاض.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV