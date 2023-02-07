بريطانيا تواجه أكبر إضراب في القطاع الصحي منذ 75 عاماً

المصدر: لندن - رويترز

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بدأ العاملون في قطاع الصحة في بريطانيا أكبر إضراباتهم أمس، إذ أضرب عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور مما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في جهاز الصحة العامة.

وشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر العام الماضي لكن إضراب أمس، الذي يشارك فيه العاملون من المجالين، ومعظمهم في إنجلترا، سيمثل أكبر إضراب في تاريخ جهاز الصحة العامة الذي بدأ عمله قبل 75 عاماً.

وقال ستيفن بويس المدير الطبي لجهاز الصحة العامة في إنجلترا إن العاملين في التمريض سيضربون اليوم الثلاثاء، بينما ستضرب أطقم الإسعاف الجمعة، في حين سيشهد الإضراب أيضاً مشاركة مختصين في العلاج الطبيعي الخميس، ما سيجعله على الأرجح الأسبوع الأكبر تأثيراً في الخدمات حتى الآن.

ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور كي تناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها.

ونظم نحو 500 ألف عامل وموظف إضرابات منذ الصيف، ما زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لحل الخلافات للحد من تعطيل الخدمات العامة.

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