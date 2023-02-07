الروس يتقدّمون في دونباس ويحشدون لـ «الهجوم الكبير»

المصدر: عواصم - وكالات

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واصل الجيش الروسي تقدّمه في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، ويحشد قوات إضافية هناك، لشن هجوم كبير متوقع في الأسابيع المقبلة، حسبما توقّع مسؤولون أوكرانيون، أمس. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتصفية نحو 300 جندي أوكراني على كافة المحاور، في منطقة العمليات الخاصة، وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومنطقة خيرسون. وفيما سيطرت القوات الروسية، أمس، على بلدة ميكولايفكا، في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا، تواصل القتال العنيف المستمر منذ أسابيع حول مدينة باخموت، وبلدتي سوليدار وفاغليدار المجاورتين، بحسب مكتب الرئيس الأوكراني. وتقع المدينة والبلدتان في المنطقة ذاتها.

وصرح دينيس بوشيلين، الحاكم الذي عينته موسكو في دونيتسك، أن قوات «فاغنر» شبه العسكرية، أحكمت السيطرة على كامل الأجزاء الشمالية والشرقية من باخموت (بالروسية أرتيوموفسك). وقال بوشيلين إن وضع القوات الأوكرانية قد تدهور بشكل كبير، في أوغليدار القريبة.

وصرح بوشيلين أن نحو 1000 مدني ما زالوا في أقبية أوغليدار، قائلاً: «وفقاً لتقديراتنا، هناك نحو 1000 مدني آخر في أوغليدار نفسها، موجودون في الطوابق السفلية، وتحاول الوحدات الروسية، بمجرد إخلاء أي منزل، وبمجرد أن يصبح ذلك ممكناً، إجلاء السكان المدنيين باتجاه فولنوفاكا، حيث يكون الوضع آمناً نسبياً على الأقل، من أجل تقديم المساعدة اللازمة».

معارك تحتدم

وقال حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينكو إن «المعارك من أجل السيطرة على الإقليم تحتدم»، مضيفاً أن «الروس يرسلون وحدات جديدة إلى ساحة المعركة».

في لوغانسك، قال الحاكم سيرغي غايداي، إن القصف هناك انحسر، لأن «الروس يوفرون الذخيرة لهجوم واسع النطاق». وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية، أمس، إن مدنياً واحداً على الأقل قتل، وأصيب 10 آخرون، في قصف روسي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأصيب خمسة من الجرحى خلال قصف مدينة خاركيف، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

وذكرت السلطات الأوكرانية، أن الروس قصفوا من جديد أهدافاً عبر نهر دنيبر، من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا، ما ألحق أضراراً بالمباني السكنية وخطوط الكهرباء في نيكوبول ومارهانيتس، على الجهة المقابلة من النهر.

ومن المتوقع أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، موسكو هذا الأسبوع، لبحث سلامة محطة زاباروجيا، بحسب دبلوماسي روسي رفيع. ولم يكشف نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، عن الموعد الدقيق لزيارة غروسي لروسيا، لكنه أكد أنها من المتوقع أن تتم هذا الأسبوع، وأن سلامة محطة الطاقة النووية، ستكون «مسألة رئيسة» على جدول الأعمال.

دبابة كندية

كتبت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، الليلة قبل الماضية، على تويتر قائلة، إن أول دبابة من طراز «ليوبارد» تتبرع بها كندا لأوكرانيا، وصلت إلى بولندا. يشار إلى أن الدبابة جزء من تعهد قطعته الدول الغربية الحليفة لأوكرانيا على نفسها، لمساعدة كييف على هزيمة روسيا. وقالت أناند إن تدريب الجيش الأوكراني على كيفية استخدام هذا النوع من الدبابات، من المقرر أن يبدأ «قريباً»، حيث يسارع الحلفاء لتجهيز القوات الأوكرانية، قبل الهجوم الذي يلوح في الأفق.

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