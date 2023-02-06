تزامناً مع زلزال تركيا.. نيويورك تشهد أقوى هزة أرضية

المصدر: أ ب

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هزَّ زلزال غرب نيويورك في وقت مبكر صباح اليوم، تزامناً مع الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا.

ما أثار قلق الأفراد في منطقة غير معتادة على مثل هذا الهزات، ولكن يبدو أنه لم يتسبب في أضرار كبيرة.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية عن وقوع زلزال بقوة 3.8 درجات في وسط بافالو في ضاحية ويست سينيكا في الساعة 6:15 صباحاً.

وذكر عالم الزلازل ياريب الطويل أنه أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 40 عاماً على الأقل.

وتواصلت الهزة بضع ثوانٍ، ودفعت السكان إلى النظر من النوافذ في البداية، ثم إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن تفسير.

وكتب مارك بولونكارز، المدير التنفيذي لمقاطعة إيري، في حسابه على «تويتر»: «شعرت وكأن سيارة صدمت منزلي في بوفالو».

وأكد مسؤولو خدمات الطوارئ بالمقاطعة أن السكان شعروا بالزلزال في دائرة نصف قطرها 30 ميلاً على الأقل، بما في ذلك شلالات نياجرا، التي تبعد نحو 20 ميلاً شمال بوفالو.

وقدرت هيئة الزلازل الكندية قوة الهزة بنحو 4.2 درجات، مشيرةً إلى أن سكان جنوب أونتاريو شعروا بها بشكل طفيف.

والزلازل الصغيرة ليست غريبة على شمال ولاية نيويورك، ولكن نادراً ما يُشعر بها بقوة.

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