ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 1121 قتيلاً

المصدر: وكالات

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أعلنت إدارة الكوارث التركية (آفاد) أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين ارتفع إلى 1121 قتيلا وإن 7634 شخصاً أُصيبوا.

وفي وقت سابق من اليوم "الاثنين"، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي، عن هزة بقوّة 7.5 درجات على مقياس ريختر ضربت وسط تركيا.

هذا وشعر سكان المناطق اللبنانية بهزة أرضية قوية، عن هزة ارتدادية ضربت مدينتي غازي عنتاب وشانلي أورفا، جنوبي تركيا، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن هزة أرضية في دمشق واللاذقية، وعدد من المحافظات.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي، بالقرب من الحدود السورية، تسبب بسقوط العديد من القتلى والإصابات وانهيار العديد من المباني في المناطق التركية والسورية.

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