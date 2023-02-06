أردوغان: الزلزال أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939

المصدر: البيان

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الزلزال أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، مشيراً إلى أن إجمالي القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلاً.

وقتل نحو 912 شخصاً على الأقل في تركيا وأصيب 5383 آخرون جرّاء زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب جنوب شرقي البلاد، اليوم الإثنين، وفق ما أفاد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي.

وأوضح الرئيس التركي أن 45 دولة عرضت المساعدة على تركيا في جهود البحث والإنقاذ، قائلاً: "لا يمكن التكهن بمدى ارتفاع حصيلة الوفيات نظرا لاستمرار البحث والإنقاذ".

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