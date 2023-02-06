مصر تعزي وتتضامن مع تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر

المصدر: الأهرام

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أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح الإثنين 6 فبراير الجارى، عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال قوي بلغت شدته 8ر7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي تركيا وسوريا ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانهيار العديد من المباني فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وأفادت تقارير أولية بسقوط ما لا يقل 20 قتيلا وعشرات الجرحى في عدد من الولايات بجنوبي تركيا.

ووقع الزلزال على عمق 18 كيلومترا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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