مقتل 3 فتيان وامرأة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

المصدر: أ ب

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لقي ثلاثة صبيان وسيدة حتفهم جراء تحطم قارب يقل 41 مهاجرا على الأقل على ساحل صخري في جزيرة ليروس اليونانية اليوم الأحد، حسبما ذكرت السلطات.

قال خفر السواحل اليوناني إنهم تلقوا تنبيها من شخص رأى جثة طافية.

وصلت ثلاث زوارق ومروحية إلى الموقع وانضمت إليهم فرقة بحث عبر البر وانتشلت جثة المرأة وصبيا فاقدا للوعي و39 شخصا آخر، 6 منهم كانوا قد وصلوا إلى الساحل الصخري.

قال خفر السواحل إن أحد الصبيان الذين لقوا حتفهم، عثر عليه فاقدا للوعي وتم إنعاشه لفترة وجيزة في المستشفى. كما توفي اثنان آخران كانا في حالة وعي عندما عثر عليهما، مساء الأحد في المستشفى.

كما نقل ثلاثة قاصرين آخرين، وشخصان بالغان إلى المستشفى في وقت مبكر من بعد الظهر. وتم نقل باقي ركاب القارب إلى معسكر استقبال تمهيدا لإيوائهم.

عثر على قارب مطاطي نصف مغمور بالماء.

قالت السلطات إن رياحا عاتية تهب على المنطقة، وتشهد سقوط أمطار.

هنأ وزير الشحن وسياسة الجزر إيوانيس بلاكيوتاكيس رجال الإنقاذ، لكنه اتهم "شبكات إجرامية للاتجار بالبشر" بالتخلي عن المهاجرين.

تقع جزيرة ليروس بالقرب من الساحل التركي.

تغادر قوارب محملة بالمهاجرين -العديد منها مطاطية لكن هناك أيضا يخوت وقوارب سريعة- بانتظام تركيا باتجاه اليونان، بينما يحاول البعض الوصول إلى إيطاليا بغض النظر عن الأحوال الجوية.

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