درجات برد قياسية في الولايات المتحدة وكندا

المصدر: عواصم - وكالات

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شهد شمال شرقي الولايات المتحدة وشرقي كندا، عطلة نهاية أسبوع قارسة، مع تسجيل درجات حرارة قياسية، ستتسبب بظروف مناخية خطيرة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، إن درجة الحرارة على قمة جبل واشنطن في ولاية نيو هامشير ، وصلت (مع مراعاة برودة الرياح) إلى 78 درجة مئوية تحت الصفر، مساء الجمعة. وتشتهر هذه القمة بأنها تسجل «أسوأ طقس في العالم». ووفقاً لموقع «ويذر تشانل» المتخصص، كان الرقم القياسي السابق لدرجة الحرارة 74 درجة مئوية تحت الصفر. في نيويورك، حيث سجلت درجات الحرارة 16 درجة مئوية تحت الصفر في سنترال بارك، تلقت ملاجئ المشردين أوامر باستقبال الجميع. وفي بوسطن، أغلقت المدارس الجمعة كإجراء وقائي.

إنذارات

وفي كندا، أعلنت خدمات الطقس المحلية في ولاية ماين، عن حرارة وصلت إلى 51 درجة مئوية تحت الصفر، في بلدة فرينشفيل الصغيرة قرب الحدود. وكانت وزارة البيئة الكندية أصدرت إنذارات بالبرد القارس، لجزء كبير من كيبيك، والمقاطعات البحرية شرقي البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة في عدة مناطق إلى 40 أو حتى 50 مئوية تحت الصفر. وفي مونتريال كانت درجات الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر صباحاً في المطار الدولي، و41 درجة مئوية تحت الصفر، مع برودة الرياح، وفقاً لخدمات الطقس.

عاصفة ثلجية

في غضون ذلك، ومع استعداد مدينة إسطنبول التركية لعاصفة ثلجية، قرر والي إسطنبول، علي يرلي قايا، حظر استخدام الدراجات النارية، بما في ذلك الدراجات النارية الخفيفة، حتى إشعار آخر. وأعلن يرلي قايا أنه لن يتم السماح بحركة الدراجات النارية على الطرق في الوقت الحالي.

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