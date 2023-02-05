تراس تتهم النظام في بريطانيا بإفشالها

المصدر: أ ب

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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس أن فشلها لم يكن خطأها.

وزعمت تراس أن «مؤسسة اقتصادية ذات نفوذ» ومعارضين داخل حزب المحافظين الحاكم عرقلوا خططها لإصلاح الاقتصاد البريطاني بخفض الضرائب.

واستقالت تراس، في أكتوبر، عقب ستة أسابيع من توليها المنصب، بعد أن أثارت خطة ميزانيتها الافتتاحية فوضى في السوق.

وكتبت رئيسة الوزراء السابقة، في صحيفة «صنداي تلغراف»، أنها استخفت بالمقاومة التي كانت تواجهها من النظام تجاه سياساتها المتعلقة بالسوق الحرة.

واتهم منتقدون تراس بـ«تنقيح» التاريخ.

وقال عضو مجلس اللوردات المحافظ، غافين بارويل، إن تراس فشلت لأنها فقدت ثقة الأسواق المالية والناخبين ونواب حزبها.

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