مصرع 8 أشخاص بحادث سير في تركيا

المصدر: أ ب

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انقلبت حافلة ركاب على طريق سريع غربي تركيا، اليوم، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة العشرات.

وقال مكتب محافظ أفيون قره حصار إن الحافلة كانت متجهة من محافظة ديار بكر جنوب شرقي البلاد إلى مدينة بودروم المطلة على بحر إيجة.

وكتب وزير الصحة، فخر الدين قوجة، على «تويتر»، إن 42 شخصاً أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وأظهرت مقاطع مصورة من مكان الحادث سيارات إسعاف مصطفة ورافعة ترفع الحافلة عالياً.

وقال راكب مصاب بكسر في ذراعه إنه كان شبه نائم عندما طارت الحافلة.

وأضاف أن الركاب علقوا تحت الحافلة.

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