كندا ترسل أول دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرسلت كندا، أمس السبت، أول دبابة من دبابات "ليوبارد 2" الموعودة إلى أوكرانيا على ما أعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند.

قالت الوزيرة على تويتر إن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية "أقلعت من هاليفاكس مع أول دبابة ليوبارد 2 نعطيها لأوكرانيا".

وأضافت: "كندا تتضامن مع أوكرانيا وسنواصل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات تحتاج إليها للانتصار".

وفي تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة قالت الوزيرة: "دبابات القتال في طريقها لمساعدة أوكرانيا. أول دبابة ليوبارد 2 كندية أرسِلت. دعم كندا لأوكرانيا لا يتزعزع".

وأعلنت كندا في نهاية يناير قرارها تسليم أربع دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، غداة إعلانات مماثلة من جانب عدد من الدول الغربية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز