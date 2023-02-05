قتيلان و14 جريحاً من جراء حريق في لشبونة

المصدر: أ ف ب

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قتل شخصان وأصيب 14 بينهم أربعة أطفال من جراء حريق اندلع مساء السبت في مبنى بحي شعبي في لشبونة القديمة، على ما أعلنت خدمات الطوارئ.

وقال تياغو لوبيز من فريق الإطفاء في لشبونة لوسائل إعلام محلية، إن الحريق تمت السيطرة عليه سريعاً وجرى احتواؤه في الطبقة الأرضية من مبنى في حي موراريا.

ونقلت عنه صحيفة "بوبليكو" قوله: "لا توجد حالات إصابة خطرة.. إنها حالات طفيفة من جراء استنشاق الدخان".

ونقل راديو "تي إس إف" عن رئيس بلدية العاصمة البرتغالية كارلوس مويداس، ترجيحه وجود أجانب بين الضحايا.

يقطن حي موراريا الكثير من المهاجرين المتحدرين خصوصاً من دول جنوب شرق آسيا.

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