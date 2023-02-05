حريق هائل في أوهايو الأمريكية إثر خروج قطار عن مساره

المصدر: أ ف ب

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خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية "السبت".

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من خمسين عربة عن مساره "الجمعة" في منطقة شرق فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

سمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات "السبت"، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع.

وكان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

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