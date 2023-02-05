موسكو وكييف تتبادلان العشرات من الأسرى

المصدر: (موسكو،كييف - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبادلت موسكو وكييف ما يقرب من 200 أسير حرب، في عملية أعلنها كل جانب على حدة، أمس، مع إعادة جثتي متطوعين بريطانيين إلى أوكرانيا. ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إنه تم إطلاق سراح 63 أسير حرب روسياً، بينهم أشخاص من «فئة حساسة».

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه بعد عملية مفاوضات صعبة، عاد 63 جندياً من الأسر، كانوا في الأراضي الخاضعة لسلطات كييف، بحسب ما ذكرته قناة «آر تي عربية» الروسية. ووفقاً للوزارة، تضم مجموعة العسكريين الذين تم الإفراج عنهم، أفراداً من «فئة حساسة».

وتعد هذه ثاني صفقة لتبادل الأسرى مع سلطات كييف، منذ بداية العام الجاري، حيث عاد في الثامن من يناير الماضي، 50 مقاتلاً روسياً من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إنه جرت إعادة 116 أوكرانياً. وكتب على تليغرام أن بين الأسرى المفرج عنهم عناصر من القوات التي صمدت في ماريوبول.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز