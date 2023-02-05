بايدن: أمرت بإسقاط المنطاد الصيني بمجرد تحليقه فوق المياه

المصدر: وكالات

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أكد الرئيس الأمريكي جون بايدن أنه أمر بإسقاط المنطاد الصيني بمجرد تحليقه فوق المياه.

وأسقط الجيش الأمريكي "السبت" المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

وأوردت شبكتا "فوكس نيوز" و"سي إن إن" أن المنطاد الذي يقدّر البنتاغون أنه مخصص لأغراض "التجسس"، أسقطه الجيش الأميركي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكية تعليق الحركة الجوية في ثلاثة مطارات في جنوب شرق الولايات المتحدة ضمن إجراء يتعلق بـ"الأمن القومي".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق "السبت" أن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأمريكي.



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