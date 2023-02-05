أمريكا تسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا "فيديو"

المصدر: وكالات

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أسقط الجيش الأمريكي "السبت" المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

أسقط الجيش الأميركي السبت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

وأوردت شبكتا "فوكس نيوز" و"سي إن إن" أن المنطاد الذي يقدّر البنتاغون أنه مخصص لأغراض "التجسس"، أسقطه الجيش الأمريكي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة قيام مقاتلة حربية بإسقاط المنطاد الصيني، قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، فيما ستبدأ القوات الأمريكية الموجودة على الأرض عملية لاستعادة الحطام.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، لـ"دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد، مشيرة إلى تحرك سفن حربية ومقاتلات إلى موقع المنطاد.

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