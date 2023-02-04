أمريكا تغلق 3 مطارات لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني

المصدر: أ ف ب

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أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكية "السبت" تعليق الحركة الجوية في ثلاثة مطارات في جنوب شرق الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي"، وسط جدل حول انتهاك منطاد صيني المجال الجوي للبلاد.

وقالت الهيئة في بيان إنها "أوقفت الرحلات المغادرة والآتية إلى مطار ويلمنغتون (كارولاينا الشمالية) ومطار ميرتل بيتش الدولي ومطار تشارلستون الدولي (كارولاينا الجنوبية) في إطار إجراء يتعلق بالأمن القومي اتخذته وزارة الدفاع الأمريكية".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر لم تسمها أن واشنطن تعتزم إسقاط المنطاد فوق المحيط الأطلسي.

وكانت ذكرت أنه تم "السبت" رصد المنطاد الصيني الذي قدّرت وزارة الدفاع أنه مخصّص لأغراض "التجسس"، فوق كارولاينا الجنوبية.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق "السبت" أن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأمريكي، من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ثم في وقت مبكر بعد الظهر، اكتفى بايدن بإظهار إبهامه للأعلى رداً على سؤال من الصحافيين عما إذا كان سيصدر الأمر بإسقاط المنطاد.

وأدى رصد المنطاد إلى إرجاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين.



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